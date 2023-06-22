Переносят не только паразитов: чем опасны найденные гигантские африканских улитки

Они заползают в жилые дома, прикрепляются к стенам и заборам.

В регионах Южной Флориды объявлен карантин из-за нашествия гигантских африканских улиток. С виду безобидные существа несут большую опасность — они являются переносчиком паразита, который вызывает у людей менингит.

На юге штата поймали уже две сотни таких склизких убийц. Они заползают в жилые дома, прикрепляются к стенам и заборам.

Из зараженных улитками регионов запретили вывозить землю и растения. Власти уже открыли специальные медицинские пункты, чтобы принимать пострадавших.