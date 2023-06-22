Реально или нет? Чем опасны гипнороды Тодоренко и можно ли от них получить оргазм

Что нужно, чтобы войти в состояние «гипнородов»?

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что рожала обоих детей в состоянии гипноза, получив настоящее удовольствие и даже возбуждение. О том, реально ли достичь оргазма во время родов, 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

«Назвать это настоящим оргазмом, наверное, сложно, но есть целое направление „гипнороды“, и оно очень эффективно. Все зависит от человека, который учится или который учит. Схватки называются волнами и по-другому формируется отношения и бывает, что женщина называет роды абсолютно безболезненными», — поделилась эксперт.

Почему же это происходит?

Специалист объяснила, что это связано с тем, что наш организм регулируется центральной нервной системой и мы можем держать тело под контролем. Но если человек не подготовлен, то достигнуть оргазма невозможно.

Как подготовиться и научиться?

«Женщина учится правильно дышать, правильно расслабляться, тренирует аффирмации. Зависит еще от типа нервной системы, физических и физиологических особенностей человека. Если таз низкий, то как ни настраивайся, но роды естественным путем не произойдут. При гипнородах частота кесарева сечения гораздо меньше, чуть больше самопроизвольных родов у подготовленных женщин», — отмечает Милютина.

Как это влияет на отношения матери и ребенка?

По мнению гинеколога, только положительно, потому что у женщин остаются совершенно другие воспоминания о родах. Если она правильно расслабляется, то ребенку гораздо проще. Вполне вероятно, что впоследствии отношения между матерью и ребенком будут особенно крепкими.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что гинеколог назвала симптомы самого загадочного и опасного женского заболевания.

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