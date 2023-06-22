В РФ представят концепцию развития потенциала Северного морского пути

Это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком.

Правительство России планирует уже к 1 декабря 2023 года принять концепцию развития транзитного потенциала Северного морского пути. Об этом говорится в одном из поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Так, за выполнение задачи возьмутся несколько ведомств, в том числе Минтранс, МИД, Минэкономразвития, Минвостокразвития, а также Росатом.

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.

В августе 2022 года правительство по поручению президента Владимира Путина подготовило и утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года.

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