Умирает в муках, как и хозяин: легендарный особняк Пороховщикова рассыпается на глазах

Звезде фильмов «Гори, гори, моя звезда» и «Ворошиловский стрелок» в свое время удалось спасти дом его прадеда, признанный образцом русского зодчества. Но теперь здание снова в опасности.

Особняк покойного актера Александра Пороховщикова рассыпается на глазах. Об этом сообщил портал dni.ru, опубликовав фотографии дома в нынешнем состоянии.

История особняка

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Здание находится неподалеку от Арбата — в Староконюшенном переулке Москвы. Его построил прадед и тезка актера — архитектор, меценат и владелец ресторана «Славянский базар» Александр Пороховщиков.

Особняк специально возводили из бревен и украшали наличниками, карнизами и подзорами — чтобы выглядел как образец русского зодчества. Строительство было завершено в 1872-м. Год спустя проект дома получил премию на Всемирной выставке в Вене.

Дом изначально задумывался как доходный — владелец собирался сдавать его в аренду. В разные годы здесь располагались редакции газет, женская школа, музей, библиотека и другие учреждения. Какое-то время в особняке жил философ Сергей Трубецкой.

Как дом вернулся в родную семью

К 1995 году здание сильно обветшало и фактически находилось в аварийном состоянии. Тогда же его передали правнуку изначального владельца — актеру Александру Пороховщикову.

Чтобы достать деньги на восстановление памятника культуры, рядом с особняком разрешили построить клубный жилой дом на шесть квартир. Реставрация самого исторического здания была завершена в 2004-м. В нем разместились ресторан, бильярдный зал и частные апартаменты.

А в 2012-м случилось страшное — легендарный особняк остался без хозяев и начал разрушаться. По данным dni.ru, за 11 лет отреставрированный декор обрушился, каменные ступени треснули, оконные рамы рассохлись, а стекла покрылись пылью. Знаменитый дом медленно умирает — как и актер Александр Пороховщиков.

Трагедия семьи Пороховщикова

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Звезда фильмов «Гори, гори, моя звезда» и «Ворошиловский стрелок» много лет страдал от сахарного диабета. В 2012-м его госпитализировали с инсультом. Уже в больнице у актера диагностировали целую вереницу болезней сердца. Состояние и так было тяжелым, но вдобавок развилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать Пороховщикову ступню.

Жена актера Ирина решила, что ее супруг скоро умрет. Она попросила подругу забрать собаку, если с ней что-то случится, и в тот же вечер покончила с собой — прямо в особняке, построенном прадедом любимого мужа. В предсмертной записке говорилось: «Жить без Саши не могу и не буду».

Пороховщикову о смерти Ирины говорить не стали. Он в муках скончался через месяц, так ничего и не узнав. Его имущество унаследовал брат Шалва Барабадзе, который жил в Грузии и никогда не встречался с известным родственником. Однако особняк он не получил — по документам Александр арендовал дом у мэрии Москвы и не мог завещать или передать его по наследству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эзотерики рассказали о страшных тайнах особняка Пороховщикова.