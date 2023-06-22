Виновник смертельного ДТП в Дагестане не имел прав и был пьян

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

В результате аварии скончались шесть пассажиров автобуса, среди них есть дети.

Виновник смертельного ДТП в Дагестане не имел прав и был пьян

Фото: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Водитель Toyota Camry, по вине которого в результате ДТП скончались семь человек, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Об этом Следственное управление СК по Республике Дагестан сообщило в своем Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина во время передвижения по участку дороги Астрахань — Махачкала пошел на обгон автобуса и создал аварийную ситуацию с ехавшим по встречной полосе КАМАЗом. Грузовик потерял управление и выехал на полосу, по которой двигалось средство общественного транспорта.

В результате столкновения КАМАЗа и автобуса несовместимые с жизнью травмы получили семь человек. Среди них были двое детей и водитель грузовика. Все пострадавшие скончались на месте.

Водитель легковушки был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, которое было совершено не имеющим права управления автомобилем нетрезвым лицом. В СК отметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что машина ДПС перевернулась во время «голливудской» погони в Казани.

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