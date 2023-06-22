Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Украинский лидер подчеркнул правильность принятого решения.

Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / James McGill

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт книг с территории России и Белоруссии. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что считает принятие подобного закона правильным. Примечательно, что ранее граждане Украины через петицию потребовали ограничить ввоз российской и белорусской издательской продукции в страну.

Глава Незалежной в своей публикации также отметил, что текст документа был направлен в Европейский союз. По словам Зеленского, там закон должны проверить на наличие нарушений прав меньшинств на территории Украины.

Украинский Минюст высказался против принятия закона. Ведомство уточнило, что он нарушает положения действующей Конституции. В МИД страны предупредили, что принятие закона может спровоцировать потенциальные проблемы и воспрепятствует вступлению Украины в ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле осудили инициативу об отмене Дня Победы в Молдавии.

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