Песков осудил инициативу об отмене Дня Победы в Молдавии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Москва разочарована отношением страны к своим ветеранам.

Фото, видео: © РИА Новости / Родион Прока; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Кремле осудили инициативу молдавских властей отметить празднование Дня Победы в стране. Свою позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Относимся чрезвычайно негативно», — прокомментировал он, отвечая на вопрос о превращении Молдавии в новую «антиРоссию».

По словам Пескова, отмена Дня Победы станет болезненным ударом для ветеранов Великой Отечественной войны. Он выразил уверенность, что неспокойны будут и сердца их родных и близких, ведь в Молдавии осталось немало свидетелей победы над фашизмом, а также потомков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва крайне разочарована подобными решениями.

Ранее 5-писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Тема:
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