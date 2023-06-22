Песков осудил инициативу об отмене Дня Победы в Молдавии

Москва разочарована отношением страны к своим ветеранам.
Фото, видео: © РИА Новости / Родион Прока; 5-tv.ru
В Кремле осудили инициативу молдавских властей отметить празднование Дня Победы в стране. Свою позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Относимся чрезвычайно негативно», — прокомментировал он, отвечая на вопрос о превращении Молдавии в новую «антиРоссию».
По словам Пескова, отмена Дня Победы станет болезненным ударом для ветеранов Великой Отечественной войны. Он выразил уверенность, что неспокойны будут и сердца их родных и близких, ведь в Молдавии осталось немало свидетелей победы над фашизмом, а также потомков.
Официальный представитель Кремля отметил, что Москва крайне разочарована подобными решениями.
Ранее 5-писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
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