Суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании

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Рита Миронова
Рита Миронова 30 0

Засудить режиссера попыталась его возлюбленная — актриса Санд Ван Рой. Что между ними произошло?

Суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Seeger

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С режиссера «Пятого элемента» Люка Бессона официально сняли обвинения в изнасиловании. Как пишет People, Кассационный суд Франции не обнаружил никаких доказательств по факту этого дела.

В 2018 году актриса Санд Ван Рой, будучи на тот момент возлюбленной культового режиссера, подала на него в суд. По ее словам, Бессон изнасиловал ее в парижском отеле. Сам кинодеятель изначально отрицал свою вину.

В тот раз суд остановил дело из-за отсутствия доказательств, однако актриса не отчаялась и подала жалобу через год. Но и в этот раз безуспешно. Тогда в 2021 году Ван Рой подала апелляцию для возобновления дела.

«Это окончательно положило конец всей процедуре, начатой ​​в 2018 году, в ходе которой Люк Бессон был систематически оправдан всеми магистратами, рассматривающими дело», — заявил адвокат режиссера.

Суд отклонил апелляцию и обязал актрису выплатить Люку Бессону две с половиной тысячи евро. Также Ван Рой теперь запрещено подавать на режиссера в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вокалиста Rammstein снова обвиняют в домогательствах.

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