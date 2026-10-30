Награда после поражения: проигравшая суд бывшая Гогунского впервые вышла в сет

Милана Стар и ее мама впервые вышли в свет после проигрыша Гогунскому в суде

Бывшая избранница звезды сериала «Универ», актера Виталия Гогунского, модель Ирина Маирко вместе с их 16-летней дочерью, блогером и певицей Миланой Маирко, более известной под псевдонимом Милана Стар, впервые вышла в свет после проигранного суда по алиментам. Кадры с черной дорожки премии «Жара Media Awards 2026» экс-возлюбленная актера выставила на своей странице в социальных сетях.

На мероприятии Милана Стар не только позировала перед камерами журналистов, но и получила награду в категории «Фан-клуб года».

«Спасибо большое! Я так рада! Я вообще не ожидала! Я знала, что у меня самые красивые фанаты, оказывается, еще и самые активные! Спасибо большое! Я искренне рада! Я прям в шоке! Спасибооо!» — сказала артистка в своей речи лауреата.

Кроме того, подросток передала со сцены привет своим бабушке и дедушке, которые следили за успехами внучки.

А вот известному отцу, привет на всю страну певица не передала. Она вообще практически с ним не общается, тех самых пор как родители расстались. В последние годы некогда близких людей связывают только судебные тяжбы из-за алиментов.

Не такая уж шикарная жизнь?

Гогунский утверждал, что это бывшая возлюбленная не разрешает ребенку общаться со вторым родителем. Более того, настраивает дочь против отца. У Маирко версия полностью противоположная. Она заявляла, что актер сам не стремится общаться с девочкой. Судебные тяжбы ситуацию, естественно, не упростили.

После расставания артисту назначили выплату алиментов в размере одной четвертой от доходов. И, по утверждению Гогунского, с 2019 года он исправно выполнял свои обязательства. Но 50 тысяч рублей, которые артист выплачивал каждый месяц, дочери и бывшей избраннице показалось мало. Поэтому модель подала иск в суд, желая увеличить сумму до 400 тысяч рублей.

Ее сторона утверждала, что экс-возлюбленный получает намного больше, чем заявленные в официальных документах 200 тысяч рублей. Свои доходы Гогунский, якобы, скрывает, в том числе и через фирму, которая оформлена на его мать. Интересно, что именно родственница и выплачивает знаменитости зарплату.

«И в назначении платежа указывается договор об оказании актерских услуг. Но очень интересно, конечно же, посмотреть было бы этот договор, который они нам не показывают, потому что компания ООО „Вид“ не является киностудией, чтобы Виталий ей оказывал актерские услуги. Очевидно, что все это было сделано для того, чтобы декларировать минимальный доход», — сказала адвокат Ирины Маирко Анастасия Каширская в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще одним аргументом модели стали интервью самого Гогунского. В них артист хвастался роскошным уровнем жизни, который указанному в документах заработку явно не соответствует. По словам адвоката артиста, его клиент, как и многие публичные личности, просто приукрасил некоторые вещи.

Дочь зарабатывает больше отца

Сторона актера уверена, что требования экс-избранницы необоснованны. Во-первых, потому, что у Гогунского, по их информации, просто нет таких доходов, чтобы выполнять все требования дочери и бывшей избранницы.

А во-вторых, расходы, которые позволяют себе Маирко, указывают на то, что в финансах они явно не стеснены. В сентябре 2025 года на 15-й день рождения Стар мать купила ей личный микроавтобус за 13 миллионов рублей. Кроме того, для девочки также была приобретена квартира с террасой за 42 миллиона рублей.

«Размер доходов, вы слышали официальный, который они представили? За последние три года там одна выписка — это официально то, что задекларировано, а то, что еще не задекларировано, — 127 миллионов рублей в год. Вы понимаете, какие это деньги в месяц зарабатывает Маирко? А на чем она зарабатывает? Она где-то работает? Конечно же, нет. Деньги зарабатывает дочь», — подчеркивал адвокат артиста.

Он уточнил, что дочь его клиента сейчас зарабатывает в разы больше отца и вполне может позволить себе и личного водителя, и частную школу.

«А в чем победа?»

Суд принял сторону Гогунского и отказал Маирко в удовлетворении иска. Правда, модель не согласна с таким решением и намеревается его обжаловать. Сам же артист воспринял подобный исход спокойно, уверенный, что правда за ним.

«А в чем победа? Да я ни за что не боролся. Там все было понятно, что я делаю по закону. У меня нет какой-то радости, я не затевал эти все процессы. Мне немножко нерадостно, что вообще ситуация так происходит. Поэтому то, что справедливость восторжествовала, я и не сомневался», — сказал он корреспонденту 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виталий Гогунский не стремится к кубикам пресса. По словам артиста, у каждого есть сильные и слабые стороны, а оценка образа — дело субъективное.

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