Турецкий ЦБ впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15%

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 сразу до 15%. Регулятор принял решение о поднятии показателя на 6,5% в ходе заседания, следует из сообщения турецкого ЦБ.

Уровень ставки стал максимальным за последние 12 лет. Последний раз она приблизилась к такой отметке в 2011 году. Эксперты предполагают, что показатель продолжит расти, по меньшей мере до 21%.

В ЦБ подчеркнули, что мера была принята с целью ужесточения денежно-кредитной политики в стране. По мнению регулятора, это позволит замедлить рост инфляции в Турции.

В прошлый раз турецкий Центробанк объявлял о повышении ставки в марте 2021 года. Два года назад она была поднята всего на два процентных пункта, с 17 до 19%.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦБ России планирует изменить закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам.