Сделал вид, что не заметил: поляки освистали Анджея Дуду в Кракове

Этот эпизод попал в прямую трансляцию церемонии.

Громким свистом встретили польские зрители президента страны Анджея Дуду на открытии Европейских игр в Кракове. Как только политик появился на публике, свистеть начал весь стадион — и этот эпизод попал в прямую трансляцию церемонии — на старте спортивных соревнований.

Дуда сделал вид, что ничего не заметил. Поляки выразили недовольство кадровой политикой президента.

Он назначил лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского единственным вице-премьером правительства — вместо четырех представителей разных политических сил.