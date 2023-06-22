Сделал вид, что не заметил: поляки освистали Анджея Дуду в Кракове

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Поляки освистали Анджея Дуду в Кракове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Damian Burzykowski; 5-tv.ru

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Этот эпизод попал в прямую трансляцию церемонии.

Громким свистом встретили польские зрители президента страны Анджея Дуду на открытии Европейских игр в Кракове. Как только политик появился на публике, свистеть начал весь стадион — и этот эпизод попал в прямую трансляцию церемонии — на старте спортивных соревнований.

Дуда сделал вид, что ничего не заметил. Поляки выразили недовольство кадровой политикой президента.

Он назначил лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского единственным вице-премьером правительства — вместо четырех представителей разных политических сил.

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