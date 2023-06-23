Помощь — дело чести: как проект «Роснефти» помогает в спасении белых медведей

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Проект «Роснефти» помогает в спасении белых медведей

Фото, видео: www.globallookpress.com / White bears; 5-tv.ru

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Если бы не уникальная программа, в которой задействовано огромное количество ресурсов, включая человеческие, животные не смогли бы выжить.

Спасенный в Красноярском крае белый медведь Диксон уверенно идет на поправку после тяжелых огнестрельных ранений. План терапии, разработанный лучшими нейрохирургами, дает свои плоды. В московском зоопарке, где проходит реабилитация, мишка активно двигается и осваивает новые упражнения.

Это лишь один из успешных примеров программы «Роснефти» по спасению белых медведей. О проекте, которому в этом году исполнилось десять лет, подробно расскажет корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

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