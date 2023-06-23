В Турции задержали иностранца за подготовку к крупному теракту в Стамбуле
В квартире у потенциального террориста нашли два пистолета и взрывчатку.
Фото: www.globallookpress.com /MURAD SEZER
В Турции задержали гражданина другой страны по подозрению в подготовке к крупному теракту в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.
По данным издания, иностранца задержали в ходе спецоперации в районе Бахчелиэвлер. Дома у потенциального террориста нашли два незарегистрированных пистолета, патроны к ним, а также взрывчатку.
Гражданство задержанного боевика не уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции нашли изуродованные тела четырех иностранцев. Их расчленили и заморозили.
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