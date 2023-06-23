Уволили и почти посадили: учительницу в Праге затравили за поддержку России

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Рита Миронова
Рита Миронова 255 0

Суд в Праге оправдал учительницу, обвиненную в поддержке России

Уволили и почти посадили: учительницу в Праге затравили за поддержку России

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Высказывания преподавательницы восприняли как «одобрение и оправдание геноцида».

В Праге учительницу уволили из школы и попытались засудить за поддержку России. Как пишет издание EADaily, в центре скандала оказалась Мартина Беднаржова, преподавательница чешского языка.

В апреле 2022 года на одном из своих уроков она высказалась в поддержку России. За это сотрудники образовательного учреждения решили ее проучить и обратились в прокуратуру.

Следователи обвинили женщину в «оправдании геноцида», но делу не суждено было дойти до приговора. Окружной суд Праги оправдал учительницу и обосновал это тем, что человека нельзя наказывать за его взгляды, ведь высказывания Мартины не несли высокого уровня серьезности.

«Смесь высказываний, правдивых и тех, которые были искажены и содержали недостоверную и непроверяемую информацию, нельзя оценивать так, что подсудимая отрицала военные преступления», — заявила судья Клара Янтошова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ назвали русофобным призыв президента Чехии Павела «наблюдать» за россиянами.

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