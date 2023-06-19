В МИД РФ назвали русофобным призыв президента Чехии Павела «наблюдать» за россиянами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Грушко: заявление президента Чехии отражает соответствующую степень русофобии на Западе

В МИД РФ назвали русофобным призыв президента Чехии Павела «наблюдать» за россиянами

Фото: www.globallookpress.com / US Navy, MC1, USN

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Иностранный политик призвал ввести ограничения в отношении граждан России, проживающих за рубежом.

Призыв президента Чехии Петра Павела «наблюдать» за гражданами России, проживающими за рубежом, характеризует степень русофобии на Западе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в общении с журналистами.

«Знаете, обычно мы стараемся не комментировать заявления президентов. В данном случае я оставляю это на его совести и на суд чешского народа, президентом которого он является», — сказал дипломат.

Грушко добавил, что можно лишь сожалеть по поводу той русофобии, которая «воцарилась в странах Западной Европы».

Павел накануне призвал ввести ограничения в отношении проживающих за рубежом россиян по примеру того, как в годы Второй мировой войны в США взяли под «строгий режим наблюдения» живущих в стране японцев.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал мировое сообщество дать оценку заявлениям со стороны киевского режима об убийстве русских. Реакцию представителя Кремля вызвали слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о планах Киева уничтожить максимальное число мобилизованных россиян. Страны Запада должны понимать, что фактически спонсируют убийц, подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии судят украинку Елену Колбасникову за организацию автопробегов, демонстраций, пикетов и других акций в поддержку России.

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