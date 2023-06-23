«Победит самый смешной»: мать Илона Маска отменила его бой с Цукербергом
Мать Илона Маска отменила бой ее сына с Цукербергом
Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas
Женщина считает, что ее сын может сражаться только на словах.
Мать миллиардера и бизнесмена Илона Маска Мэй Маск отменила его драку с руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом. Об этом она сама написала в Twitter.
«Вообще-то, я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай», — написала женщина.
По ее мнению, ее чадо должно сражаться только на словах, а победить сможет только самый смешной из них.
Вчера, 22 июня, Цукерберг принял приглашение владельца Twitter выяснить отношения в бою без правил, на что Маск отправил ему даже местоположение того, где нужно будет драться — это Вегасский Октагон.
Изначально их ссора началась после того как в Интернете появилась информация о планах компании Цукерберга запустить новое приложение, которое, по сути, будет являться прямым конкурентом Twitter.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Цукерберг принял предложение Маска о сражении.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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