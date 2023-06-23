Вечно не хватает! Откуда берет деньги любитель гламура Сергей Зверев

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Аделина Ким
Аделина Ким 21 0

Сергей Зверев признался, что в месяц ему требуется не менее миллиона рублей

Вечно не хватает! Откуда берет деньги любитель гламура Сергей Зверев

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда жалуется, что миллиона рублей в месяц для комфортной жизни ему мало.

Раньше 59-летний певец и стилист Сергей Зверев владел престижным салоном красоты на главной улице столицы. Он давал концерты, получал награды и был кумиром многих людей.

Сейчас все эти блага жизни остались для него в прошлом. На какие же средства тогда живет звезда?

«Бог дает мне деньги на все наряды, на всю мою красоту», — цитирует артиста издание dni.ru.

До пенсии актеру еще далеко: лишь в 2028 году он дойдет до нужного возраста и тогда уже сможет рассчитывать на выплаты от государства. Правда, они его вряд ли устроят, ведь запросы у Зверева намного выше, чем у среднестатистического пенсионера.

«Мне всегда не будет хватать денег, которых, как известно, много не бывает. А мне и подавно — чем больше, тем лучше, ведь всем сейчас тяжело. А не люблю, когда эконом-класс, мне нравится, когда богато, гламурно все», — признался знаменитость.

Оказывается, на стразы, бриллианты, модные бренды и прочие наряды ему необходимо не менее миллиона рублей в месяц.

«Миллиона даже мне мало! Буду как брошенный какой-то! На эти деньги вообще невозможно прожить же! А я же еще всем помогаю!» - пожаловался Зверев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 59-летний Зверев объяснил свою вечную молодость магией.

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