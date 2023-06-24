Путин: как президент, как гражданин России, я сделаю все, чтобы защитить страну

Президент РФ Владимир Путин на фоне ситуации в Ростовской области заявил, что сделает все возможное, чтобы защитить страну.

«Я как президент, как гражданин России, сделаю все, чтобы защитить страну», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что сегодня Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Президент добавил, что против страны направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

«Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей», — подытожил глава государства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер».