Умер актер из «Апокалипсиса сегодня» Фредерик Форрест

Скончался номинант премии «Оскар» Фредерик Форрест
Фото: www.globallookpress.com / Kathy Hutchins
Артисту было 86 лет.
Скончался американский актер и номинант премии «Оскар» Фредерик Форрест. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Артисту было 86 лет. О причинах смерти пока не сообщается.
Форрест был известен, благодаря фильмам «Апокалипсис сегодня», «Хэммет», «Храбрец», «Лэсси» и многим другим. Также он номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за киноленту о рок-легенде Дженис Джоплин под названием «Роза» 1979 года.
Кинодеятель был женат на известной американской актрисе Мэрилу Хеннер, с которой вместе снимался в «Хэммете».
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