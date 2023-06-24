Умер актер из «Апокалипсиса сегодня» Фредерик Форрест

Артисту было 86 лет.

Скончался американский актер и номинант премии «Оскар» Фредерик Форрест. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Артисту было 86 лет. О причинах смерти пока не сообщается.

Форрест был известен, благодаря фильмам «Апокалипсис сегодня», «Хэммет», «Храбрец», «Лэсси» и многим другим. Также он номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за киноленту о рок-легенде Дженис Джоплин под названием «Роза» 1979 года.

Кинодеятель был женат на известной американской актрисе Мэрилу Хеннер, с которой вместе снимался в «Хэммете».

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