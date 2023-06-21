Умер режиссер клипов популярных артистов Кирилл Котельников

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 021 0

Почему мужчина скончался на 58-м году жизни?

Умер режиссер клипов популярных артистов Кирилл Котельников

Фото: фото из открытых источников

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В Екатеринбурге скончался режиссер Кирилл Котельников, работавший со многими российскими артистами. О смерти культурного деятеля стало известно от его друзей и коллег, которые поделились печальной новостью в социальных сетях.

Режиссеру было всего 57 лет. По предварительной информации, причиной смерти могла стать продолжительная болезнь. Известно, что последние несколько лет мужчина боролся с недугом.

Котельников снимал документальные фильмы и музыкальные клипы, в частности для рок-группы «Чайф». Самые известные его работы — «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Гриша Субботин» и «Картонная пристань».

Также он работал с немецким евродиско-проектом Bad Boys Blue и снял ряд игровых лент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер Вячеслав Ребров умер на 79-м году жизни.

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Умер режиссер клипов популярных артистов Кирилл Котельников

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