Умер соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис

Экс-политик скончался на 93-м году жизни.
Фото: www.globallookpress.com / yabloko.ru
На 93-м году жизни умер один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис, сообщил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг.
При этом, причины и обстоятельства смерти экс-политика не уточняются. Также пока не сообщаются дата и место похорон Шейниса.
Виктор Шейнис был депутатом Госдумы России в 1994–1999 годах. Также одним из самых главных исторических и политических достижений экс-политика является участие в разработке российской Конституции.
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