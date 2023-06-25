Умер соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 412 0

Экс-политик скончался на 93-м году жизни.

Умер соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис

Фото: www.globallookpress.com / yabloko.ru

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На 93-м году жизни умер один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис, сообщил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг.

При этом, причины и обстоятельства смерти экс-политика не уточняются. Также пока не сообщаются дата и место похорон Шейниса.

Виктор Шейнис был депутатом Госдумы России в 1994–1999 годах. Также одним из самых главных исторических и политических достижений экс-политика является участие в разработке российской Конституции.

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Умер соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис

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