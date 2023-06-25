Яковлева и Хориняк сыграют в сериале «Последний богатырь»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Елена Яковлева и Виктор Хориняк вернутся к своим ролям в сериале «Последний богатырь»

Яковлева и Хориняк сыграют в сериале «Последний богатырь»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Елена Яковлева и Виктор Хориняк вернутся к своим ролям в фильме «Последний богатырь»

Исполнители ролей Бабы-яги и Ивана в приключенческой франшизе «Последний богатырь» Елена Яковлева и Виктор Хориняк вернутся к своим героям в сериале «Последний богатырь. Наследие», который станет продолжением популярной трилогии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей онлайн-кинотеатра Start.

Кроме Яковлевой и Хориняка к своему образу в сериале вернется Кирилл Зайцев — исполнитель роли Финиста. А вот сыгравшую в трилогии Василису украинскую актрису в сериале зрители не увидят. Вместо нее повзрослевшую Василису в картине исполнит Александра Урсуляк.

Кроме Сивацкой в сериале не заявлены актеры Сергей Бурунов (Водяной) и Константин Лавроненко (Кощей). Зато на экране появятся Александр Лыков в роли Соловья-разбойника, Татьяна Догилева в роли Зеркальца и Юлия Пересильд в роли молодой Бабы-яги. Также в сериале задействованы Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов и Никита Кологривый.

Отмечается, что съемки сериала «Последний богатырь. Наследие» уже стартовали в Москве. Режиссером выступит Антон Маслов, известный работой над «Вампирами средней полосы» и «Поехавшей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в киноцентре «Октябрь» прошла премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае», создателями которого выступили юморист Павел Воля и его супруга телеведущая Ляйсан Утяшева.

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