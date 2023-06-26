В строжайшей секретности: страны БРИКС и европейские дипломаты обсудили украинский кризис

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 376 0

Телеканал ARD утверждает, что переговоры по Украине могут начаться в июле

В строжайшей секретности: страны БРИКС и европейские дипломаты обсудили украинский кризис

Фото: www.globallookpress.com / Li Yigang

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Тема:
БРИКС Спецоперация Украинский кризис

СМИ сообщили, что дипломаты мировой величины провели закрытую и крайне секретную встречу.

Стороны конфликта на территории Украины уже в июле текущего года могут сесть за стол переговоров для поиска мирных путей его урегулирования. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным ресурса, на минувших выходных «в условиях строжайшей секретности» состоялась встреча, в которой приняли участие европейские дипломаты, а также представили стран БРИКС. Они обсудили вопросы вокруг украинского кризиса.

В материале отмечается, что переговорный процесс состоялся по инициативе украинской стороны. Известно также, что Запад перед началом встречи поставил перед собой задачу — заручиться поддержкой Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, которые продолжают сохранять нейтральную позицию по СВО.

Накануне заседания, 23 июня, в ЕС подтвердили, что Киев инициировал встречу представителей стран Запада с коллегами из стран БРИКС.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» в Европе.

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