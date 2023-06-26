Российские военные пытаются спасти монастырь в Волновахе от обстрелов ВСУ

В окрестностях донецкой Волновахи оказался на линии огня Николо-Васильевский монастырь. Иконы и другие реликвии от пуль и снарядов берегут российские военные. Ни священнослужителей, ни прихожан в обители не осталось — это слишком опасно. Как спасают образа святых, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.