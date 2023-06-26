Российские военные пытаются спасти монастырь в Волновахе от обстрелов ВСУ

Эфирная новость 27 0

Российские бойцы под огнем врага рискуют жизнями, чтобы защитить мирных жителей и культурное достояние ДНР.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В окрестностях донецкой Волновахи оказался на линии огня Николо-Васильевский монастырь. Иконы и другие реликвии от пуль и снарядов берегут российские военные. Ни священнослужителей, ни прихожан в обители не осталось — это слишком опасно. Как спасают образа святых, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

21:10
Место крушения батискафа «Титан» сняли из космоса
20:55
Кириенко дал старт региональному этапу проекта «Лидеры России»
20:42
Психолог оценила состояние тренирующегося на протезах Костомарова
20:32
«Немудрено»: Тодоренко обнародовала архивные фото из-за слухов о пластике
20:21
Молодежная сборная Украины нарушила регламент ФИФА в матче Евро — 2023
20:10
Таиланд, Бали, Мальдивы: какое направления для летнего отдыха выбрать

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Никого нет: могила народного артиста РФ Горобца в годовщину его смерти забыта
«Глобальный проект»: чем уникален новый корпус онкоцентра в Москве
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео