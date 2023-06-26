Российские военные пытаются спасти монастырь в Волновахе от обстрелов ВСУ
Российские бойцы под огнем врага рискуют жизнями, чтобы защитить мирных жителей и культурное достояние ДНР.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru
В окрестностях донецкой Волновахи оказался на линии огня Николо-Васильевский монастырь. Иконы и другие реликвии от пуль и снарядов берегут российские военные. Ни священнослужителей, ни прихожан в обители не осталось — это слишком опасно. Как спасают образа святых, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
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