Посол Молдавии был вызван в МИД России
| Политика Срочная новость 119 0
Что могло стать причиной?
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.
Что стало причиной — неизвестно. Однако не исключено, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла Японии вызвали в МИД России после решения Токио о начале поставок военной техники на Украину. Москва подчеркнула, что решением о поставках киевскому режиму бронеавтомобилей и вездеходов Япония загоняет двусторонние отношения с Россией в опасный тупик.
Читайте также
+23° 761 мм рт. ст.
38%
38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?