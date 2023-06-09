В МИД России вызван посол Японии из-за поставок техники Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 114 0

Токио прежде приняло решение направить киевскому режиму бронеавтомобили и вездеходы. Как на это ответит российская сторона?

В МИД России вызван посол Японии из-за поставок техники Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Спецоперация

Посла Японии вызвали в МИД России после решения Токио о начале поставок военной техники на Украину. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В МИД подчеркнули, что решением о поставках киевскому режиму бронеавтомобилей и вездеходов Япония загоняет двусторонние отношения с Россией в опасный тупик. Российская сторона обязательно ответит на такие недружественные шаги.

«Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима. Подчеркнуто, что администрация премьер-министра Ф. Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику», — указано в заявлении МИД.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как военнослужащие ВС РФ уничтожили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) две американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, принадлежащие боевикам ВСУ.

Тема:
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