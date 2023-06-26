Работу аэропорта приостановили в Минеральных Водах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта в Минеральных Водах

Работу аэропорта приостановили в Минеральных Водах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Службы воздушной гавани уже начали устранять возникший дефект.

Дефект на взлетно-посадочной полосе (ВПП) привел к приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на взлетно-посадочной полосе зафиксировали вспучивание с растрескиванием поверхности. Ситуация, вероятно, произошла на фоне высоких температур.

Из-за этого работу воздушной гавани временно приостановили. Рейсы оттуда перенаправили в Грозный, Махачкалу, Ставрополь и Владикавказ.

Службы аэропорта уже начали устранять возникший дефект. Эксплуатационная готовность ВВП, согласно прогнозам, будет восстановлена к 23:00 по Москве.

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