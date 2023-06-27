Крупный пожар вспыхнул в жилой высотке на севере ОАЭ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Пожар в жилой высотке ликвидировали в эмирате Аджман на севере ОАЭ

Крупный пожар вспыхнул в жилой высотке на севере ОАЭ

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

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В настоящее время в стране фиксируется особенно жаркая погода.

Сильный пожар охватил многоэтажное жилое здание в городе Аджман на севере ОАЭ. Об этом сообщило издание Ajman News.

Возгорание произошло в одной из высоток комплекса «Абраж-Аджман». Одна из сторон здания в итоге почти полностью выгорела.

Пожарные подразделения сил эмиратской гражданской обороны спустя некоторое время смогли ликвидировать возгорание. Пламя в короткие сроки сумело охватить все этажи строения.

О сложности пожара свидетельствует наличие на месте происшествия директора полиции города и главы службы гражданской обороны Аджмана. При этом о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В настоящее время в ОАЭ фиксируется особенно жаркая погода. Столбики термометров по ночам не падают ниже 35 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности смертельного пожара в подмосковном Королеве.

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