Александра Стриженова стала мамой в шестой раз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 502 0

Родственница знаменитого артиста до последнего переживала за исход родов. Но теперь все позади.

Фото, видео: Instagram* / mommy_me_ya; 5-tv.ru

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Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова — Александра — в шестой раз стала мамой. Радостным событием она поделилась с подписчиками. На свет появилась дочка.

Из-за осложнений во время беременности — врачи диагностировали ей симфизит (расхождение лонного сочленения) — Стриженовой было показано кесарево сечение. В день операции она приехала в роддом. Сильно переживала, боялась умереть во время хирургического вмешательства.

«Однозначно эта беременность самая сложная — и по здоровью, и по нервам, и по поддержке. Не было заботы, внимания. Я писала завещение, я просила у бога одно — вернуться к детям», — жаловалась блогер.

амамамСтриженова сильно переживала перед кесаревым сечением. Но операция прошла успешно.Фото: Instagram* / mommy_me_ya

Операция прошла успешно. В минувший понедельник Стриженова родила дочку. Малышку назвала она Марианной — в честь бабушки. Блогер также рассказала, что ребенка по некоторым причинам врачи забрали. В ближайшее время она пообещала рассказать более подробно о родах.

Девушка одна воспитывает детей. С отцом последнего ребенка рассталась еще на ранних сроках беременности. Со звездными родственниками у нее натянутые отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко воспитывает своих детей.

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