«Мой дорогой Ванечка»: Анна Семенович показала редкое фото с крестником

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Аделина Ким
Аделина Ким 86 0

Анна Семенович показала редкое фото с крестником

«Мой дорогой Ванечка»: Анна Семенович показала редкое фото с крестником

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость всегда мечтала о своих детях. Пока их нет, она старается уделять много внимания сыну подруги.

Певице Анне Семенович уже 45 лет, но за эти годы она пока еще не успела познать радость и тяготы материнства. Много внимания она старается уделять своему крестному сыну Ивану. На днях артистка поделилась с подписчиками редким совместным фото. Снимок можно посмотреть у 7Дней.ru.

Для сына своей подруги Анастасии Гребенкиной знаменитость стала крестной мамой 13 лет назад. С ним она довольно часто проводит свое свободное время. Недавно Ваня отметил свой день рождения, поэтому Семенович посвятила ему отдельный пост в своем блоге.

«Мой дорогой Ванечка, с днем рождения. Любимая подруга будь счастлива. Спасибо, что выбрала меня крестной мамой нашего умного и юморного парня. Сегодня будем гулять мощно, и если я завтра опоздаю на самолет, то ничего страшного», — написала певица.

Анна неоднократно признавалась, что хотела бы создать собственную семью и родить детей. Однако стать мамой по сей день ей так и не посчастливилось. Но кто знает, может вскоре судьба артистки круто изменится. Недавно она поймала букет невесты на свадьбе Татьяны Булановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович на свадьбе Булановой поймала букет невесты.

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