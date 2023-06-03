«Я выхожу замуж»: Семенович на свадьбе Булановой поймала букет невесты

Артистка так была рада, что кричала от счастья.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович внезапно для себя и для многих других приглашенных на свадьбу коллеги Татьяны Булановой поймала букет невесты. Приятным моментом она тут же поделилась с фанатами, записав видео.

«Ура! Я поймала букет невесты. Я выхожу замуж», — радостно кричала знаменитость, подбежав к Булановой.

Поклонники поздравили певицу с приятным моментом, но за кого собралась замуж артистка, неизвестно. Личная жизнь 43-летней Семенович складывается не лучшим образом. Она признавалась — было немало романов, но до похода в ЗАГС ни один из них не доходил. Певица не теряет надежды стать женой, но все же главная ее мечта — познать материнство.

В марте она призналась, что ее сердце занято, однако имя избранника раскрывать не стала. Тогда же она отмечала, что пробует с возлюбленным зачать ребенка. Семенович хочет выносить своего малыша самостоятельно, но если с этим возникнут какие-то трудности, она без страха и стеснения готова обратиться за помощью к услугам суррогатной матери. Тем более что яйцеклетки она уже заморозила.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Татьяна Буланова выходила замуж.

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