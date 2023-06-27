Умер актер из культовой «Санта-Барбары» Николас Костер

Американский актер британского происхождения Николас Костер, более известный по сериалу «Санта Барбара», скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Диннин Костер.

«Мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в больнице», — написала она.

Звезда культового сериала умер 26 июня. Причина смерти не сообщается. У Костера осталось трое детей.

Актер родился в Лондоне, однако провел детство и юность в США, где впервые познакомился с актерским мастерством. В родную страну вернулся ради обучения в Королевской академии драматического искусства. Уже в те времена Костер играл в пьесах и получил первую роль в мыльной опере.

В копилке артиста — более 170 ролей в фильмах и сериалах, но культовым стал образ Лайонела Локриджа из сериала «Санта-Барбара».

Около десяти лет назад актер женился на своей фанатке из России. Известно, что возлюбленная моложе на 43 года. Пара познакомилась в интернете и счастливо прожила вместе с почти десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 27 июня умер актер из фильма «Титаник» Лью Палтер.