Умер актер из фильма «Титаник» Лью Палтер

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 75 0

Артист скончался на 95-м году жизни.

Умер актер из фильма «Титаник» Лью Палтер

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

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Скончался актер Лью Палтер, сыгравший магната универмага Исидора Штрауса в известном на весь мир фильме «Титаник». Печальное известие журналу The Hollywood reporter сообщила его дочь Кэтрин. Оказалось, что родственник скончался в возрасте 94-х лет еще 21 мая в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак легких.

Палтер родился 3 ноября 1928 года в Нью-Йорке. Кроме «Титаника» он также снялся в фильмах «Первый понедельник октября», «Летающая монахиня», «Блюз Хилл-стрит» и «Закон Лос-Анджелеса».

Мужчина преподавал актерское мастерство и был директором в школе Санта-Клариты до выхода на пенсию в 2013 году. Артист также проводил частные семинары. Среди его учеников были Эд Харрис, Дон Чидл и Сесили Стронг.

В «Титанике» же Палтер вместе с экранной женой — актрисой Эльзой Рэйвен — запомнился зрителям по сцене, где они, обнимаясь, лежали на кровати в каюте, когда вода уже ворвалась внутрь, а струнный квартет корабля в это время исполнял гимн.

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