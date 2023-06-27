Ксения Бородина назвала отвратительную вещь, которую все мужчины делают в постели

После двух разводов телеведущая все-таки поняла, что именно отталкивает ее от представителей сильного пола.

Телеведущая Ксения Бородина призналась в ненависти к одной вещи, которую мужчины делают в постели. И это вовсе не измены — выяснилось, что телеведущая на дух не переносит храп. В своем личном блоге 40-летняя знаменитость выразила отвращение к представителям сильного пола, страдающим этим недугом.

«Ненавижу, когда мужики храпят, если бы можно было это сразу знать, даже не знакомилась бы», — заявила телеведущая.

А мужчинам, которых храп по ночам не мучает, Бородина буквально призналась в любви. По мнению звезды, такие партнеры просто идеальны.

Ксения Бородина дважды была замужем — за предпринимателем Юрием Будаговым и бизнесменом Курбаном Омаровым. От обоих мужчин она родила детей, которые после развода остались жить с ней.

Сейчас телеведущая не афиширует свою личную жизнь, однако среди ее подписчиков есть мнение, что мужчина у нее все-таки появился. Так или иначе, в аккаунтах знаменитости в соцсетях его вряд ли удастся увидеть.

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