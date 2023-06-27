Ксения Бородина назвала отвратительную вещь, которую все мужчины делают в постели

|
Рита Миронова
Рита Миронова 112 0

Ксения Бородина призналась в ненависти к храпящим мужчинам

Ксения Бородина назвала отвратительную вещь, которую все мужчины делают в постели

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

После двух разводов телеведущая все-таки поняла, что именно отталкивает ее от представителей сильного пола.

Телеведущая Ксения Бородина призналась в ненависти к одной вещи, которую мужчины делают в постели. И это вовсе не измены — выяснилось, что телеведущая на дух не переносит храп. В своем личном блоге 40-летняя знаменитость выразила отвращение к представителям сильного пола, страдающим этим недугом.

«Ненавижу, когда мужики храпят, если бы можно было это сразу знать, даже не знакомилась бы», — заявила телеведущая.

А мужчинам, которых храп по ночам не мучает, Бородина буквально призналась в любви. По мнению звезды, такие партнеры просто идеальны.

Ксения Бородина дважды была замужем — за предпринимателем Юрием Будаговым и бизнесменом Курбаном Омаровым. От обоих мужчин она родила детей, которые после развода остались жить с ней.

Сейчас телеведущая не афиширует свою личную жизнь, однако среди ее подписчиков есть мнение, что мужчина у нее все-таки появился. Так или иначе, в аккаунтах знаменитости в соцсетях его вряд ли удастся увидеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие операции и процедуры сделала Бородина для преображения.

+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

18:33
Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны
18:09
Временный поверенный в делах Израиля был вызван в МИД России
18:08
«Присыпают землей»: украинский пленный сообщил о судьбе убитых боевиков ВСУ
18:08
Могут собрать с закрытыми глазами: зачем в России студентов учат управлять дронами
17:59
Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер» Пригожину
17:59
Ксения Бородина назвала отвратительную вещь, которую все мужчины делают в постели

Сейчас читают

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров
«Я изначально ей не верил»: прольет ли четвертая экспертиза свет на гибель Картрайта
«Масса осложнений»: какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео