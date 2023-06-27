«Никаких сенсаций»: Захарова объяснила, зачем российский борт отправился в США

Вашингтон создал дополнительные ограничения для работы загранучреждений России. Как на это отреагировала Москва?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российский борт вылетел в США, чтобы забрать дипломатов РФ из Вашингтона. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, ряд СМИ был возбужден сообщениями об отправке борта из Россию в Америку. Однако причины намного прозрачнее, чем может показаться.

«Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», — прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова в заключение подчеркнула, что причиной вывоза россиян стала не высылка, предпринятая американской стороной, а ограничения в работе, созданные Вашингтоном.

Ранее Захарова высказалась о планах Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры. 5-tv.ru писал, что дипломат назвала подобные решения подтверждением преступного курса киевского режима.