«Широкий спектр вопросов»: Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Кубы

Глава МО РФ Шойгу провел переговоры с министром обороны Кубы в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Стороны обсудили темы глобальной и региональной повестки.
Главы Минобороны России и Кубы — Сергей Шойгу и Альваро Лопес провели переговоры в Национальном центре управления обороной в Москве. Российский министр отметил, что многочисленный состав кубинской делегации свидетельствует о настрое на обсуждение «широкого спектра вопросов».
Шойгу указал на рост уровня взаимодействия двух сторон. По его словам, Куба всегда была важным партнером РФ. Глава внешнеполитического ведомства отметил полное понимание кубинской стороной причин начала СВО.
Москва и Гавана, добавил генерал армии, преследуют одни цели — выступают за защиту Устава ООН и против его подмены западным порядком, нацеленным на полное подчинение мира. Шойгу подернул, что США, в частности десятилетиями оказывали давление на Кубу в торгово-эконмической сфере. Он выразил поддержу стороне и готовность Москвы оказать помощь.
Лопес, в свою очередь, заявил, что желание НАТО расширяться на Восток послужило для российской стороны толчком к началу спецоперации. В этом контексте, считает он, РФ выступила борцом с фашизмом, процветающим под руководством альянса в Европе.
Альваро Лопес отметил, что Гавана не поддерживает санкции в отношении России. По его словам, антироссийские ограничения противоречит уставу ООН. Кубинский министр обороны указал на вторжение Запада в политику суверенных государств. Он выразил надежду, что история привлечет США и их союзников к ответственности.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств.
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