Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств
Путин после обращения из Кремля провел совещание с руководителями силовых ведомств
Фото: kremlin.ru
До этого глава государства выступил с обращением к россиянам.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В совещании участвуют генпрокурор страны Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
До этого глава государства выступил с обращением к россиянам. Он поблагодарил сограждан за проявленную выдержку, сплоченность и патриотизм. Также российский лидер поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
- 26 июн
- Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»
- 26 июн
- «Выбор воинов»: Путин пообещал сдержать слово, данное ЧВК «Вагнер»
- 26 июн
- Ситуация с ЧВК «Вагнер» с самого начала находилась под пристальным вниманием Путина
- 26 июн
- Путин: враги России хотели, что страна захлебнулась в кровавой междоусобице
- 26 июн
- Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен
- 26 июн
- Путин: попыткой мятежа враги пытались взять реванш за неудачи контрнаступления ВСУ
- 25 июн
- WP сообщила об осведомленности США о планах Пригожина еще в середине июня
- 24 июн
- НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях
- 24 июн
- Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России
- 24 июн
- Банки в России снизили курсы обмена валют
Читайте также
68%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?