Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 1 650 0

Путин после обращения из Кремля провел совещание с руководителями силовых ведомств

Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств

Фото: kremlin.ru

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Тема:
Обращение президента РФ Владимира Путина

До этого глава государства выступил с обращением к россиянам.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В совещании участвуют генпрокурор страны Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

До этого глава государства выступил с обращением к россиянам. Он поблагодарил сограждан за проявленную выдержку, сплоченность и патриотизм. Также российский лидер поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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