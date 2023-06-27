«Событие всей моей жизни»: Ляйсан Утяшева исполнила давнюю мечту

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 51 0

Ляйсан Утяшева и Павел Воля исполнили мечту в Териберке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / liasanutiasheva; 5-tv.ru

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Впечатляющее приключение с гимнасткой разделил ее супруг Павел Воля.

После этого события жизнь никогда не станет прежней — такими сильными впечатлениями от путешествия в Териберку поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Вместе с мужем Павлом Волей и детьми она проводит отпуск на севере Мурманской области. И частью этого опуска стало погружение в глубины Северного Ледовитого океана. Звездные супруги изучали подводный мир. По словам Утяшевой, исполнилась ее мечта.

Бывшая спортсменка призналась, что это погружение стало долгожданным, но волнительным испытанием для нее. Несмотря на суровые условия и страхи селебрити решилась на шаг в неизвестность и осталась в восторге. На прошлой неделе Воля и Утяшева выходили в открытое море на катере и смогли очень близко увидеть горбатых китов. А сегодня они надели водолазные костюмы и под руководством профессионального дайвера пошли на дно…

«Боялась холодной воды (всего восемь градусов) и глубины, было страшно утонуть. Но я решилась и погрузилась на семь метров. Для меня это большое достижение. Могу без преувеличения сказать, что это погружение — событие всей моей жизни», — поделилась гимнастка.

Как рассказала Утяшева, инструктор предупредил, что во время погружения из-за перепада давления будет закладывать уши — настолько, что услышать можно только собственное дыхание. Это напугало, но не заставило отступить. Под водой звезда чувствовала себя как в открытом космосе. Знаменитость заявила, что под толщей воды увидела отдельную Вселенную.

Муж с воодушевлением разделял открытия Утяшевой, доставал со дна морских ежей, не удержался и от шуток о «космическом» наряде жены, имеется в виде ее гидрокостюм. Пара с удовольствием рассказывает поклонникам о путешествии, отмечая, что в России действительно существует множество мест, которые поражают воображение и запоминаются на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Воля и Ляйсан Утяшева оказались «по разные стороны баррикад» из-за десяти миллионов рублей. Очередное путешествие оказалось началом серьезного соперничества.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Событие всей моей жизни»: Ляйсан Утяшева исполнила давнюю мечту

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