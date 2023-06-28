И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Грядущий месяц пройдет под символом Инь Земля, она приходит как в небесных стопах, так и в земных ветвях. То есть дублируется.

Новый месяц по китайскому солнечному календарю наступит 8 июля и именно с этой даты начнется отсчет четырем неделям месяца Земляной Козы.

В отличие от экстремальной и жаркой Земляной Лошади — мы все убедились в этом на собственном опыте, — Земляная Коза — существо более спокойное, хотя и такое же горячее. Коза — третий месяц сезона Лето, которым правит стихия Огня.

И если Земляная Лошадь это, символически, — вулкан, внутри которого закипает огненная лава, то Земляная Коза — это раскаленный песок пустыни. И те, и другие энергии сложны для жизни, и неясно, что лучше — жить у подножия активного вулкана или брести по барханам Каракумы.

Что можно сказать про этот месяц? Его символ– Инь Земля, она приходит как в небесных стопах, так и в земных ветвях, то есть дублируется.

Больше гороскопов смотрите здесь

Точно также дублировалась энергия Инь Огня в мае, а до того энергия Ян и Инь Дерева, в феврале и марте, когда правили Деревянный Тигр и Деревянный Кролик. Такие дубликаты позволяют выяснить ваши отношения с энергиями, понять, насколько вам полезна или вредна та или иная энергия, чтобы потом уметь корректировать плюсы и минусы, как и воздействия.

Что касается силы энергии Земли, то в месяце Козы она сама по себе довольно сильная, а если учесть дублирование, то все мы так или иначе ощутим ее воздействие. Тем, кто знает, что ему Земля не полезна, стоит задуматься над тем, как эти воздействия нейтрализовывать.

Самый прямой способ убрать лишнюю энергию Земли — заняться садоводством-растениеводством и много двигаться. Долгие прогулки пешком — желательно, в лесу — помогут немного растрясти статичность сухой летней Земли.

Что касается свойств этой стихии, то Инь Земля, в целом, это стабильность, основательность, плодородие. Правда, летняя Инь Земля как растрескавшаяся почва или пустыня нуждается в достаточном количестве энергии Воды, чтобы на ней что-то выросло.

Инь Вода года в этом смысле очень к месту. Инь Земля это также творческие способности, артистизм, хобби, умение держать и украшать дом, способности к кулинарии и гедонистическому образу жизни.

Люди Инь Земли и Козы обычно отличные семьянины, радушные хозяева и хлебосольные хозяйки. Нынешняя Земляная Коза чуть пригасит Огонь, что запалил все что можно в июне.

По ощущениям, все станет чуть медленнее, более основательно и фундаментально. И есть еще один важный аспект — в этом году взаимодействие Козы месяца с Кроликом года придаст обычно инертной Земле больше гибкости — земля на время станет больше «деревянной», склонной к развитию и экспериментам.

Возникнет желание занять руки творчеством, отдохнуть от трудов праведных, уделить внимание семье и дому. Вот точно не стоит бегать от своих желаний.

Месяц Земляной Козы также хорош для того, чтобы заняться вопросами здоровья. Очень рекомендуется пройти чек-апы или другие медицинские обследования всем, а особенно тем, у кого в карте есть знаки Собаки и/или Быка. Сочетание Бык-Коза-Собака считается не очень хорошим, провоцирующим так называемые скрытые болезни.

Лучшие и худшие дни июля

Дней удачи в июле будет достаточно — 4, 7, 8, 15, 16, 20, 25 и 28 июля.

Дни для крупных покупок — 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 и 27 июля.

Дни, когда не стоит ходить по больницам — 11, 20 и 23 июля.

Даты столкновения, на которые не рекомендуется назначать важные дела: 2,5, 6, 14, 18, 24 и 26 июля. При этом самыми зловредными могут оказаться столкновения 14 и 26 июля. Не планируйте на эти дни важные дела.

Люди и стихии

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Земля) в июле будут заняты тусовками. Родственники, коллеги по работе, друзья, близкие люди, много общения и межличностного взаимодействия. Для людей Земли июль будет довольно благоприятным — в месяце к ним приходит Благородный, который спасает от неблагоприятных воздействий и помогает в решении разнообразных проблем. Проявляться это может в легкости, с которой они решают те или иные ранее казавшиеся нерешаемыми вопросы.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Металл) в июле заняты пополнением ресурса. Кто-то озаботится вопросами здоровья, кто-то поедет отдыхать, а кто-то начнет вкладываться в собственное образование.

Ян Металл получит в подмогу «Благородного» помощника — дела будут идти как по маслу. А те люди Металла, у кого в карте есть Бык, смогут в июле открыть «сундук с сокровищами», иначе говоря, провернуть выгодную коммерческую сделку.

Люди Воды (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Вода) в июле находятся под ограничением свободы. Сковывать их могут как обстоятельства, так и люди.

Начальники, чиновники, любые представители власти (для Воды Инь) или мужья (для Воды Ян) могут проявиться как те, кто не дает людям Воды делать все, что их коммуникабельной душе угодно. Воде придется загонять себя в рамки, как реке в ограничивающие берега канала. Люди слабой Воды могут почувствовать недомогание и апатию, а сильной Воде дополнительная дисциплина никак не повредит.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Дерево) в июле заняты денежными вопросами. И на этом пути их неминуемо преследует удача и привлекательные коммерческие сделки.

У Инь Дерева проявятся предпринимательские таланты, а Ян Дерево раскопает волшебный финансовый родник. И есть все предпосылки к тому, что денежный источник станет основой благосостояния Инь Деревьев на долгое время.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в июле озабочены самовыражением, самореализацией и самопрезентацией. Пройти мимо людей Огня в июле будет просто невозможно.

Люди Ян Огня при этом будет довольно активно — если не сказать агрессивно — отстаивать собственные границы и показывать всем место «зимовки раков». А люди Инь Огня, напротив, погрузятся в себя любимых и будут заняты взращиванием собственного гедонизма.

Напоминание

Что касается «Бацзы» прогноза для «животных», то стоит учитывать, что в карте «Бацзы» «живет» по четыре представителя земных ветвей, обозначаемых животными. Самые основные — это земная ветвь дня и года рождения. День отвечает за портрет личности и отношение к браку, год — за взаимодействие с родом и физическое самочувствие. Земная ветвь месяца показывает события в социуме, в том числе карьеру. Поэтому, когда вы видите трактовку по животным, обращайте внимание, где именно у вас в карте это животное стоит.

Тигр

Фото: 5-tv.ru

Тигр в июле будет чувствовать себя гораздо спокойней, чем в предыдущие пять месяцев года. В кои веки не намечается ни особых столкновений, ни специальных энергетических альянсов, которые могут подпортить жизнь.

Поэтому, начиная с 8 июля, Тигры могут смело расслабиться и отправиться в отпуск. Ну или заняться тем, что давно откладывали за нервотрепкой последнего времени.

Дни столкновений для Тигров в июле — 1, 15 и 25 числа. Традиционно не назначаем важного на эти даты.

Кролик

Фото: 5-tv.ru

Кролик в июле будет чувствовать себя прекрасно. Люди с Кроликом в карте сумеют в месяц Козы найти вдохновение и реализовать свои самые захватывающие творческие амбиции. Стоит воспользоваться помощью энергий и обязательно сделать шаг в сторону собственной творческой реализации.

Негативные дни для Кроликов: 2, 14 и 26 июля. Будет несколько нервно и немного травмоопасно.

Дракон

Фото: 5-tv.ru

Дракон в июле чувствует себя спокойно и уверенно — он в свой любимой песочнице, в окружении родственной стихии. Единственное, над чем стоит задуматься — так это над тем, чтобы не окаменеть в восхищении от того, что мир вокруг такой родной и привычный.

Дни столкновения для Драконов: 3, 15 и 27 июля. В эти дни удастся пробить каменные стены, если вы этим вопросом озабочены.

Змея

Фото: 5-tv.ru

Змея в июле тоже в своей стихии, правда, чувствует себя несколько ослаблено. Она тратит силы на дополнительный подогрев июльской Земли, и потому немного не в ресурсе. Займитесь восстановлением здоровья.

Дни, недружелюбные для Змей в июле: 4, 16 и 28 числа. Вас может эмоционально штормить.

Лошадь

Фото: 5-tv.ru

Лошадь в июле блаженствует, коза ей нравится до такой степени, что Лошадь в ней почти растворяется, и это ее делает менее сильной и агрессивной. В общем, люди с Лошадью в карте станут в июле более мягкими и сговорчивыми.

Дни столкновения для Лошади в июле: 5, 17 и 29. Проявляться будут эмоциональной несдержанностью.

Коза

Фото: 5-tv.ru

Коза в свой месяц чувствует себя неплохо, правда, ей никак не удастся отсидеться в сторонке, придется выходить наружу и решать накопившиеся проблемы. Спасут занятия искусством, ну или наслаждение тем, как искусством занимаются другие. Все в музей или в театр!

Дни столкновений для Коз в июле: 6, 18 и 30. В эти даты удастся сдвинуть с места нерешаемые проблемы.

Обезьяна

Фото: 5-tv.ru

Обезьяна в месяц Козы занята своими личными делами и довольно спокойна, что для нее не очень характерно. Никаких энергетических «экстримов» не предполагается. Имеет смысл взять паузу и приготовиться к августу, когда точно никому не удастся отдохнуть.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян: 7, 19 и 31 июля. Столкновения с Тигром не сильно приятны — много шума и возможны травмы.

Петух

Фото: 5-tv.ru

Петух в месяц Козы обычно не очень нервный, но тут ему придется потерпеть. Кролик года не только мешает Петухам нормально жить, так еще и превращает Козу в деревянную особу, что тоже не доставляет удовольствия. В общем, Петухи, вам стоит набраться терпения и философского взгляда на жизнь.

Самые неблагоприятные дни для Петухов в июле: 8 и 20 числа. Дни двойного Кролика ничего хорошего принести не могут, уж поверьте.

Собака

Фото: 5-tv.ru

Собака в июле усиливает земляные тенденции Козы, даже невзирая на альянс с Кроликом, превращение в Дерево. Люди с Собакой будут чувствовать себя загнанными в угол окружающими и обстоятельствами, лучший способ этого избежать — самим взвалить на себя эти обязательства.

Ну и к докторам в июле Собакам ба-цзы велит сходить. Обследовать все, что болит и не болит, и что потенциально заболеть может.

Особо неблагоприятные даты для Собаки: 9 и 21 июля.

Свинья

Фото: 5-tv.ru

Свинья в месяц Козы вполне себе спокойна и дисциплинированна. Горячая Земля подогревает холодные воды Свиньи и делает ее более чувственной и эмоциональной. Помимо прочего, для людей со Свиньей в карте в июле складывается полный треугольник Дерева и это значит, что у них проснется тяга к знаниям, росту и саморазвитию. Ни в коем случае не препятствуйте этим энергиям.

Неблагоприятные даты для Свиньи в июле: 10 и 22. Дни столкновения со Змеей дают эмоциональные вспышки.

Крыса

Фото: 5-tv.ru

Крыса в июле не очень радуется жизни. Она может чувствовать, что запуталась в отношениях с детьми или родственниками. Потомки могут досаждать своими выходками и пытаться манипулировать. Крысам стоит взять себя в руки и не реагировать на провокации.

Дни столкновений для Крыс: 11 и 23 июля. Не планируйте важные дела на эти даты.

Бык

Фото: 5-tv.ru

Бык в месяц Козы под столкновением и в смятении. Его стабильность рушится, мир и люди вокруг стремительно меняются — это сильно нервирует. Быкам стоит больше доверять энергиям и разрешить разрушиться тому, что и так готово к тому, чтобы уйти из вашей жизни.

Сложные даты для Быка — весь июль, начиная с 8-го числа, и дополнительно дни двойных столкновений — 12 и 24 июля. Держитесь, что уж.