«Страх и ужас»: амурчан призвали подключиться к поискам пропавшего в тайге мальчика

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Руководитель ПСО «Амур» Шалашова призвала компании отпустить работников на поиски потерявшегося в тайге мальчика

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; Telegram / mchs_official; 5-tv.ru

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Ребенок потерялся примерно в час дня по местному времени 27 июня. Целую ночь он провел один в местности, где обитают опасные животные.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова призвала работодателей отпустить поисковиков для участия в операции по спасению десятилетнего мальчика, потерявшегося в тайге.

«У меня к вам огромная просьба войти в наше положение и, если есть такая возможность. Невозможно представить весь страх и ужас, который окружает человека потерявшегося в лесу, а в нашем случае это еще совсем малыш и непроходимая тайга с огромным количеством диких зверей», — сказала она.

Поиски, подчеркнула представитель отряда, могут занять не один день, поэтому важен каждый человек. Шалашова выразила благодарность организациям, которые откликнутся на этот призыв.

Участие в поисках принимает и МЧС России, задействовав в этом 68 человек и 18 единиц техники. Так, в тайгу уже вылетел вертолет Ми-8, передает Telegram-канал ведомства.

Известно, что ребенок потерялся примерно в час дня по местному времени 27 июня. О пропаже мальчика заявил его отец. Мужчина рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архавинском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из них вышел из леса, второй — нет. По всей видимости, мальчик заблудился в тайге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие опасности грозят потерявшемуся в тайге мальчику. В этой местности водятся медведи, кабаны, тигры, волки.

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