Тигры, волки, кабаны: какие опасности грозят потерявшемуся в тайге мальчику

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 854 0

Пропавшему в тайге в Амурской области мальчику может грозить встреча с тиграми или волками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

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Поиски ребенка также осложняют темное время суток и плохая погода.

Поиски пропавшего в тайге в Амурской области десятилетнего мальчика продолжаются. Одна из главных опасностей для ребенка — обитающие в местной природе дикие звери. Об этом рассказала 5-tv.ru руководитель отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области Татьяна Васиховская.

«Самое страшное — это, все-таки, дикие звери. Там водятся медведи, кабаны, тигры, волки. Приятного очень мало. Мы все надеемся на благоприятный исход», — отметила эксперт.

Негативными факторами также являются ночное время суток и плохая погода, добавила она. Ребенок ориентировочно пропал в 23-х километрах от реки Малый Урил, подытожила Васиховская.

Известно, что ребенок потерялся примерно в час дня 27 июня. Об пропаже мальчика заявил его отец. Мужчина рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архавинском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из них вышел из леса, второй — нет. По всей видимости, мальчик заблудился в тайге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к поискам пропавшего мальчика подключились спасатели и кинологи МЧС, сотрудники полиции, а также местные охотники и все неравнодушные.

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