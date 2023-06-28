Хитрая схема: как Запад обходит ограничения по транзиту российского газа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Французская компания отправила СПГ из России в Японию через Северный морской путь

Хитрая схема: как Запад обходит ограничения по транзиту российского газа

Фото: Zuma / ТАСС

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Традиционно танкеры с «Ямал СПГ» шли в Китай, однако в этот раз груз направили на остров Хонсю.

Французский акционер российского арктического проекта «Ямал СПГ» компания TotalEnergies отправила груз ямальского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию. Об этом пишет EADaily.

Уточняется, что танкер «Федор Литке» завершил первый в этом году проход ямальского СПГ по Северному морскому пути и открыл навигацию. Традиционно суда с грузом с «Ямал СПГ» шли в Китай, однако в этот раз танкер со 100 миллионами кубометров газа направился в Японию, к терминалу Chugoku Electric в регионе Тюгоку острова Хонсю.

Известно, что данный терминал используется как хранилище газа для расположенной рядом тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 1,4 ГВт. Chugoku Electric — один из крупнейших производителей электроэнергии в Японии. Совокупная мощность станций компаний достигает 12 ГВт.

В TotalEnergies ранее заявляли о том, что прекращают инвестиции в российские проекты, но продолжают получать СПГ в объеме четыре миллиона тонн в год, так как санкции Евросоюза не запрещают импорт российского газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японский кабмин заявил о продолжении участия в энергопроектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они играют важную роль с точки зрения обеспечения энергобезопасности Японии.

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