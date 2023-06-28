Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Глава государства отметил созидательную роль мусульманской общины в жизни страны.

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», — говорится в поздравлении главы государства.

Также Путин отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман, которые сегодня плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию.

В своем поздравлении президент напомнил, что праздник Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к святыням ислама и имеет глубокий нравственный и духовный смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь Курбан-байрама в российских мечетях с семи часов утра проходят праздничные богослужения.

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