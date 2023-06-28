Глава государства отметил созидательную роль мусульманской общины в жизни страны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.
«Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», — говорится в поздравлении главы государства.
Также Путин отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман, которые сегодня плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию.
В своем поздравлении президент напомнил, что праздник Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к святыням ислама и имеет глубокий нравственный и духовный смысл.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь Курбан-байрама в российских мечетях с семи часов утра проходят праздничные богослужения.
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