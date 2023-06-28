Время бить тревогу? Куда пропал блогер Рома Желудь

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Аделина Ким
Аделина Ким Эксклюзив 34 0

Поклонница блогера Ромы Желудя бьет тревогу из-за его нестабильного состояния

Время бить тревогу? Куда пропал блогер Рома Желудь

Фото: Telegram / СТОПТУСОВКА!

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В прошлом году парень уже проходил лечение в клинике, но, похоже вновь вернулся к наркотикам.

Блогер Рома Желудь давно пошел по кривой дорожке. Помимо пристрастия к запрещенным веществам, он страдал от секс-зависимости и депрессии. В этот раз одна из поклонниц интернет-звезды обеспокоилась его состоянием и обратилась с заявлением в полицию. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Подписчица и фанатка блогера так часто следит за ним с экрана монитора, что уже считает своим родным человеком. В последнее время она обеспокоилась тем, что Роман часто говорит о смерти, что употребляет наркотики, нецензурно выражается в эфире. Она заподозрила, что парнем что-то случилось и попросила стражей порядка проверить квартиру Романа.

По данным 5-tv.ru, полицейские отправились по адресу, где проживает блогер, но сотрудник охраны дома пояснил, что он на протяжении нескольких месяцев уже не появляется в квартире. Сейчас по факту исчезновения знаменитости проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рома Желудь в слезах рассказал о смерти мамы от рака.

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