«На грани развала»: в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 282 0

Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ находятся на грани развала

«На грани развала»: в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Военные эксперты назвали провальное контрнаступление «последним вздохом» киевского режима.

Бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил о плачевном состоянии украинской армии. По его словам, ситуация на фронте оборачивается все худшим образом для главы страны Владимира Зеленского. Своим мнением военный эксперт поделился в выпуске для своего Youtube-канала.

«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала», — сообщил он.

По словам Макгрегора, украинские нацисты деморализованы — об этом свидетельствуют участившиеся случаи дезертирства. При этом, отметил он, украинцы бегут не только с поля боя, но и переходят на сторону ВС РФ.

Экс-советник главы Пентагона отметил, что «у режима Зеленского большие проблемы». Он указал на то, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Все больше бойцев падает убитыми, и проблемы только усугубляются. Вместе с тем население избегает службы на Украине, и мобилизовать новобранцев становится трудной задачей.

«Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников», — заключил Макгрегор.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский полковник заявил, что ВС РФ освободят все территории восточной Украины.

Тема:
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