Четыре невесты и миллионы долгов: москвички объединились против общего жениха

Четыре невесты объединились после того, как общий жених оставил их с долгами

Женщины, которых бросили еще до свадьбы, объединились, чтобы отправить в тюрьму жениха, обманувшего их всех. Каждой он обещал любовь до гроба, а в итоге оставил с разбитым сердцем, многомиллионными долгами и детьми на руках. Схема была простая: красиво ухаживал, звал замуж, занимал денег, а после — просто исчезал. Но как на все обвинения ответил сам Казанова — услышала корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

Каждой из них он обещал счастливую семью: чтоб и дом — полная чаша, и в горе, и в радости… Но затем — брал деньги в долг и пропадал.

Эти четыре незнакомки впервые собираются вместе. Они любили одного мужчину. И каждая хотела построить с ним семью. Но вместо счастливого брака — остались с пустыми кошельками.

Это видеосообщение обманутые девушки записывают бывшему возлюбленному — Денису Тимонину.

Первой героиней многосерийной мелодрамы стала Ирина Романова. С Тимониным познакомилась в интернете. Тот сразу заявил — хочет семью и детей. И точно сможет всех обеспечить — предложил совместный проект.

«Он завел разговор о том, что я тут вообще занимаюсь криптовалютой. Давай откроем общий кошелек. Вложимся пополам», — сказала пострадавшая Ирина Романова.

Ирина перевела 115 тысяч рублей, ждала прибыль. Как вдруг любимый — заболел. Раком желудка. Еще 30 тысяч рублей ушли ему на лечение. Дальше по сценарию — проблемы с криптовалютой. На решение нужны еще деньги. Общая сумма переводов уже больше миллиона рублей. Денис пропал. Ирина подала в суд. Иск удовлетворили, но должник так и не вернул деньги.

«У него нет недвижимости, у него нет официальной работы», — сказала пострадавшая Ирина Романова.

Зато появилась новая невеста. Анастасия Трехсвятская вспоминает: ей Денис тоже обещал и любовь, и семью… Уговорил любимую взять авто в кредит.

«Говорю: где машина? Он говорит: нет машины. Я говорю: а где деньги тогда? То есть и денег нет, и машины нет. Я их вложил в квартиру. В нашу с тобой квартиру, в которой мы будем жить».

Но и квартиры тоже нет. И жених — пропал. Трехсвятская узнала, что беременна. Написала возлюбленному… Но тот — не отвечал. Денис остался должен Анастасии почти 6 миллионов рублей.

«Поняла, что вроде уже обманута. Что деваться некуда», — сказала пострадавшая Анастасия Трехсвятская.

Сколько всего женщин стали жертвами Дон Жуана Тимонина — неизвестно. Еще одна невеста — Екатерина Булич — отдала Денису почти два миллиона рублей. Сейчас воспитывает ребенка, раздает долги.

«Мне просто проехались по…» — сказала пострадавшая Екатерина Булич.

И пока романтик «крутил шашни», дома его ждала главная жертва махинаций — законная супруга Дарья. Узнав о похождениях любимого, девушка подала на развод. Сейчас одна воспитывает дочь.

«Он мошенник и больной человек. Помогите его посадить. Чтобы больше не плодил детей и не вешал кредиты на женщин».

Всего Тимонин «назанимал» почти 10 миллионов рублей, и «Клуб бывших невест», похоже, превратится в круг потерпевших по уголовному делу. Дон Жуану придется вернуть деньги или отправиться в колонию. Свидания там будут только по расписанию.

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