Очередные протесты: саммит G20 завершился недовольными лозунгами людей

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 33 0

Пока министры обсуждают мировые конфликты, на улицах собрались демонстранты с требованиями.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Саммит G20 завершился под протестующие лозунги людей

В Атланте саммит G20 завершился протестными акциями, участники которых выступают с разными политическими требованиями. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru Николай Мастеров.

«Пока министры G20 обсуждают мировые конфликты за закрытыми дверями — на улицах Атланты у каждого своя внешнеполитическая повестка», — подчеркнул корреспондент.

Одна из групп демонстрантов состоит из сторонников Кубы, которые добиваются отмены американской блокады острова. На соседнем перекрестке собрались протестующие с иными лозунгами: они требуют смены исламского режима в Иране.

Переговоры в Атланте проводились с целью заложить основу для декабрьского саммита G20, который Дональд Трамп планирует провести в Майами. В центре обсуждения были вопросы международной безопасности, конфликт между Россией и Украиной, ситуация вокруг Ирана, а также глобальные торговые проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США отменили общую фотосессию глав МИД стран G20 в Атланте после того, как несколько европейских дипломатов отказались фотографироваться с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. По данным AP News, решение принял госсекретарь Марко Рубио, чтобы спор не отвлекал внимание от переговоров.

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