«Немедленно отправить в отставку»: участники протестов о правительстве Туска

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 41 0

По словам одного из митингующих, кабинет министров «грабит государство и разрушает экономику».

Фото, видео: Reuters/Stephanie Lecocq; 5-tv.ru

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Тема:
Госпереворот в Польше

В Польше участники акций обвинили кабмин Туска в разорении экономики и страны

В Польше участники протестов назвали происходящее государственным переворотом и потребовали немедленной отставки правительства премьер-министра Дональда Туска, обвинив его в разграблении государства и разрушении экономики, — об этом журналисту 5-tv.ru Данилу Корниенко рассказал один из протестующих.

Собеседник уверен: кабинет министров следует отправить в отставку без промедления, ведь, по его словам, он «грабит государство и разрушает экономику». Другой митингующий, представившийся Павлом, в разговоре признался, что ждет от президента Кароля Навроцкого порядка и наказания для всех виновных. Однако, рассуждая дальше, он засомневался, что этим займется сам глава государства, и предположил, что разбираться придется уже следующему правительству.

Тем временем Дональд Туск после конфликта вокруг Конституционного трибунала обратился к жителям страны. Он обвинил партию «Право и справедливость», а также бывшего и действующего президентов Анджея Дуду и Кароля Навроцкого в попытках разрушить правовое государство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корни нынешнего противостояния уходят в 2015 год, когда к власти пришла партия «Право и справедливость»: ее судебные реформы вызвали споры о законности назначений и независимости судов, а разногласия переросли в многолетний конфликт Варшавы с европейскими институтами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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