«Алешки должны стать первым шагом»: Лантратова о будущих гуманитарных миссиях

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 55 0

По ее словам, достигнута договоренность с украинским коллегой продолжать регулярные акции, чтобы поддержка приходила к жителям у линии боевого соприкосновения постоянно.

Помощь мирным жителям у линии боевого соприкосновения

Фото: Reuters/Head of the Office of the Presid

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Лантратова: гуманитарные акции у линии соприкосновения должны стать регулярными

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках стала первым шагом, и теперь она вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом будет добиваться, чтобы помощь людям, живущим рядом с линией боевого соприкосновения, приходила регулярно.

«Алешки должны стать первым шагом. Людям, живущим рядом с линией боевого соприкосновения, необходима постоянная поддержка. Будем добиваться, чтобы помощь приходила к ним регулярно», — написала Лантратова в своем канале в мессенджере МАКС.

По ее словам, миссия завершилась успешно благодаря сложным переговорам с украинский омбудсменом Дмитрием Лубинцом — все договоренности выполнены обеими сторонами. Жителям доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие необходимые вещи, а помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны.

Лантратова поблагодарила военных и саперов, обеспечивших безопасность маршрутов, всех, кто готовил миссию и встречал людей, а также главу Крыма Сергея Аксенова и первую леди США Меланию Трамп за личное участие и координацию. С Лубинцом достигнута договоренность продолжить работу над регулярными гуманитарными акциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гуманитарная миссия в Алешки готовилась несколько месяцев: договориться удалось при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, о чем сообщил президент России Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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