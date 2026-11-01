В столице Албании в полицейских полетели коктейли Молотова

В столице Албании у канцелярии премьер-министра несколько участников акции протеста бросили в сотрудников полиции коктейли Молотова. Инцидент произошел в субботу, которая стала 19-м днем протестов в Тиране. Об этом 31 октября сообщило агентство Kosova Press.

После нападения обстановка у здания резко обострилась. Правоохранители в ответ задействовали водометы, а через мегафоны потребовали от демонстрантов прекратить насилие и покинуть территорию.

Позднее к месту событий подъехали еще два полицейских фургона. Периметр с обеих сторон контролируют спецподразделения и усиленные наряды полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе начался новый день массовых забастовок и протестов. Во Франции и Бельгии акции сопровождаются столкновениями с полицией, задержаниями и погромами.

В Париже власти запретили протестующим требовать соблюдения своих прав, отвели для шествия окраины и стянули дополнительные силы полиции. Уже через несколько часов после начала акции были задержаны сотни человек, а на улицах начались столкновения: силовики применяли водометы, в них летели бутылки, камни и фейерверки. Беспорядки охватили также Монпелье, Нант, Клермон-Ферран и Марсель, а акции докатились до Брюсселя и даже Албании.

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